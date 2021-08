LA POLITICA IN VERSILIA DEVE PRENDERE IN CARICO IL TEMA DELLE VECCHIE E NUOVE DIPENDENZE

La vicenda della chiusura del Progetto Comunità Aperta di Pietrasanta, la struttura che ha fatto storia nella lotta alle tossico dipendenze, per mancanza di fondi non può essere ignorata dalla politica locale e dalle Istituzioni.

A dichiararlo è Rosario Brillante, già candidato alle elezioni regionali per Sinistra Civica e Ecologista e membro per la Versilia del coordinamento provvisorio provinciale dell’ associazione politica che ha espresso l’Assessora al Sociale Serena Spinelli nella Giunta Giani.

“Assieme a Alessandro Lenzoni, aderente a SCE del Comune di Seravezza ci siamo incontrati con Nando Melillo, coordinatore del PCA e la psicologa Valentina Torri per fare con loro il punto della situazione di questa incredibile vicenda.

Pca, che aveva in carico circa 100 utenti, è rimasto senza risorse in un inqualificabile balletto, durato due anni, tra Istituzioni locali e ASL su un bando di finanziamento risultato poi inesistente. Al punto che gli operatori per portare avanti la struttura non solo hanno rinunciato per mesi al proprio compenso ma hanno addirittura finanziato la struttura indebitandosi personalmente impegnando le proprie liquidazioni. Un atto di enorme valore etico.”

Il PCA è stato un centro non solo di cura ma di socialità – incalza Alessandro Lenzoni – ed oltre all’assistenza accreditata dal Sert di Viareggio dei soggetti con dipendenze presi in carico, si è caratterizzata nel tempo per l’organizzazione aperta di corsi di lingue, incontri di sensibilizzazione con gli studenti, manifestazioni teatrali, assistenza dei carcerati e delle loro famiglie, al servizio di spesa a domicilio per gli anziani, al sostegno economico e operativo per il pagamento delle bollette, fino – quando anno potuto – alla distribuzione di pasti e all’organizzazione di un banco alimentare.

Il fenomeno delle dipendenze, anche da alcool e ludopatia – ma non va ignorata neppure la diffusione dell’AIDS e la necessità di identificare fenomeni a sviluppo esponenziale come l’uso della cocaina – è in crescita anche a seguito della pandemia e la politica non può ignorare questa situazione che vede un incremento delle criticità nei comuni della Versilia Storica.

Se da un lato l’eccezionale storia del PCA non può essere accantonata bensì deve essere conosciuta e diffusa come valore culturale e socializzante, dall’altra mi stupisce che i Sindaci locali non chiedano quanto meno che l’ASL apra un presidio sanitario irrinunciabile sul territorio in una forte richiesta di incremento dei fondi da destinare alle comunità locali.”

“La distanza fisica, la lunghezza del tragitto e i rigidi orari del Sert di Viareggio sta inoltre determinando una situazione gravissima – riprende Brillante –; essendo lontani gli utenti non possono andare a ritirare il metadone quotidianamente e dunque vengono forniti di scorte sotto il vigile controllo medico. Tuttavia non è un caso che sul territorio si riscontri uno sviluppo della vendita del metadone al mercato nero.

A questo si aggiunge il fatto che le nuove dipendenze (alcool e ludopatie) vengono trattate a Viareggio nelle stessi orari e accessi previsti per i tossicodipendenti, provocando disagi e rinunce tra gli aventi necessità di quella specifica assistenza.

Abbiamo già interessato della vicenda l’Assessora Serena Spinelli – concludono i due esponenti di Sinistra Civica Ecologista – e gli invieremo a breve un report quale strumento conoscitivo, con la richiesta di prendere in carico la vicenda interessando anche l’Assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini e il Direttore a sanita, welfare, coesione sociale Carlo Rinaldo Tommasini.”