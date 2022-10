LA POLIFONICA “CITTÀ DI VIAREGGIO” IN CONCERTO AD ALTOPASCIO

LA POLIFONICA “CITTÀ DI VIAREGGIO” IN CONCERTO AD ALTOPASCIO

Appuntamento giovedì 13 ottobre alle 21 al Teatro G. Puccini

Altopascio, 10 ottobre 2022 – Gli eventi ad Altopascio non finisco mai. Ancora musica, ancora condivisione al Teatro Giacomo Puccini con il concerto corale della Polifonica “Città di Viareggio”. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per giovedì 13 ottobre, alle 21.

Il concerto è inserito nell’ambito del “Festival del sorriso” promosso dal Sistema Museale della Provincia di Lucca in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Altopascio.

I cantori della Polifonica presenteranno un programma che spazierà dall’antico al moderno, dal folklorico all’internazionale, con un repertorio che comprende musiche di Puccini, Rutter, Mason, Donizetti, Morricone, canti cinquecenteschi e seicenteschi, Spiritual e Gospel.

La Polifonica “Città di Viareggio”. Costituita nel maggio 1994 per iniziativa di un gruppo di amici amanti del canto, riuniti attorno al dottor Giovanni Bracali, appassionato di musica ed esperto di canto corale, che per un decennio ne ha tenuto la direzione, la Polifonica attinge al vastissimo patrimonio musicale. Spaziando dall’antico al moderno e al folklorico, dal locale all’internazionale, la Polifonica si è proposta come veicolo di diffusione e valorizzazione di questo tipo di musica. Il repertorio comprende musiche di Haendel, Bach, Puccini, Verdi, Mascagni, Scarlatti, Monteverdi, canti cinquecenteschi e seicenteschi, Spiritual e Gospel nero, canti della liturgia sacra e canti profani, brani lirici e canti popolari. Svolge attività concertistica in varie province della Toscana e ha partecipato anche a rassegne in Liguria, Marche e Veneto. Attualmente la presidente è Lara Tomei, il direttore artistico è il maestro Gianfranco Cosmi, alla tastiera c’è il maestro Pietro Castellari e il segretario è Carlo Bresci.