La poesia, Dante, la promozione alla lettura e il teatro : il lavoro di Pescia nelle giornata dedicate a vari aspetti della cultura

Guidi “Il nostro impegno per la cultura è totale e abbraccia tutti i campi celebrati in queste giornate ravvicinate”

Il 21 marzo è stata la giornata della poesia, il 24 lo è della promozione alla lettura, il 25 prende il via “Dantedì” per celebrare il sommo poeta, il 27 marzo è la giornata del teatro. Tutti appuntamenti che il comune di Pescia, come assessorato alla cultura, ha celebrato e , quello che è più importante, sono al centro di un impegno quotidiano per svilupparne i tratti salienti.

“Poesia, lettura e teatro si uniscono e si fondono in un grande sforzo di divulgazione e stimolo, specialmente per le giovani generazioni – è il pensiero del sindaco facente funzioni di Pescia Guja Guidi, che ha anche la delega alla cultura-. Per il teatro abbiamo partecipato, qualche settimana fa, alla protesta degli operatori del mondo dello spettacolo, penalizzati oltremisura dagli effetti di questa pandemia. Sulla lettura, anche dei più piccoli, abbiamo varato in questi anni molte iniziative che, purtroppo, si sono fermate ora a causa delle restrizioni covid, ma verranno riprese con maggiore vigore quando sarà possibile farlo. Per il momento, gli uffici preposti si stanno organizzando per farlo online, coinvolgendo le famiglie. Sulla poesia abbiamo aderito a una iniziativa, denominata Dantedì, che si rivolge agli studenti affinchè propongano loro lavori sulla figura di Dante Alighieri, per i 700 anni dalla sua morte”.

Nel 2021, come è noto, cadono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Tra le altre iniziative che sono in preparazione, l’amministrazione comunale di Pescia ha inteso organizzare un “Dantedì”, come si usa dire, rivolto a tutti e in particolar modo agli studenti della città, ovvero una giornata di incontro virtuale e poi fisico tra tutti i partecipanti all’iniziativa.

A partire dal prossimo 25 marzo – data d’inizio, secondo una condivisa interpretazione, del viaggio ultraterreno dell’Alighieri -i ragazzi delle scuole elementari, medie, superiori e delle università potranno infatti inviare i propri contributi creativi/culturali sui social del comune di Pescia: saranno raccolti foto, video ed audio sul poeta, sul suo personaggio, sulla sua vita ,la sua arte e, ovviamente, sulla sua opera principale, la Commedia .

Tutti potranno infatti esprimersi con un lavoro grafico, pittorico, a collage, tecnica mista, con un fumetto o un’opera di scultura, una musica, una canzone, un passo di danza. Chi vorrà potrà anche recitare un passo dantesco: potrà declamarlo in video o solo attraverso una registrazione audio, recitando da solo o in compagnia, con o senza costumi e scenografia. Ma non sono escluse, ovviamente, nemmeno l’interpretazione o la spiegazione di un brano, così come la disquisizione su argomenti noti e meno noti della vita e dell’opera dell’Alighieri. Insomma, sia data libertà alla fantasia.

Per fare tutto ciò, ci sono poche regole, che potrete reperire nella sezione News dedicata al Dantedì sul sito istituzionale www.comune.pescia.pt.it

Tutti coloro che avranno partecipato all’iniziativa otterranno un invito elettronico e potranno così partecipare al fantastico Dantedì che, se la situazione generale lo consentirà, si terrà al Teatro Pacini di Pescia, venerdì 4 giugno 2021, dalle 9:00 alle 12:00.

Sarà una giornata di celebrazione del poeta, con l’intervento di esperti e cultori della materia, ma con i contributi dei giovani come importanti protagonisti dell’evento. L’iniziativa sarà diffusa in diretta social e, qualora non potesse avvenire fisicamente, sarà completamente virtuale, con l’impegno di rivederci in presenza entro l’anno.

Per ogni altra informazione ci si potrà rivolgere all’indirizzo e-mail cultura@comune.pescia.pt.it

Il ‘Dantedì’ si svolge anche sulle pagine Facebook istituzionali e ‘Biblioteca Carlo Magnani Pescia’ per culminare il giorno 25 marzo ulla pagina ‘Città di Pescia. Ogni giorno, per grandi e piccini, curiosità, informazioni per onorare questo grande poeta e scrittore Toscano che ha fatto grande il nome della nostra nazione, fin da 700 anni fa.