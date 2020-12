LA PITTRICE ELEONORA CHELLI A “LA DIRETTA AGGIORNATA” SUL CONTATTO CON IL PUBBLICO

LA PITTRICE ELEONORA CHELLI A “LA DIRETTA AGGIORNATA” SUL CONTATTO CON IL PUBBLICO

L’argomento del contatto con il pubblico sarà trattato dalla pittrice Eleonora Chelli nel corso della Diretta Aggiornata di Sabato 5 Dicembre. Appuntamento alle ore 19.00 con la prima puntata del mese della rubrica Instagram, che aprirà dal profilo di Piero Garibaldi per coinvolgere l’ospite, in collegamento da Seravezza, nel merito degli aspetti che hanno contribuito a coltivare la passione per l’arte.