La piscina comunale di Capannori sospende la propria attività fino al 3 aprile

Viste le ultime disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al contenimento del Coronavirus, considerato anche l’evolversi della situazione, la Capannori Servizi Srl, d’intesa con l’amministrazione comunale, ha deciso di sospendere l’attività della piscina comunale a partire dalle ore 14 di oggi (lunedì) fino al 3 aprile. Di conseguenza tutti gli abbonamenti vengono sospesi.

Nonostante che nei giorni scorsi fossero state prese misure per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e quindi la salute dei frequentatori, è stata presa la decisione di sospendere le attività per senso di responsabilità civile, convinti che la prevenzione, in questo particolare momento, rivesta un ruolo fondamentale.