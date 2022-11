La pietrasantina Giulia Barsanti seconda al concorso nazionale ‘La bella d’Italia’

Versilia, Pietrasanta, GIULIA BARSANTI, TRA LE PIU’ BELLE D’ITALIA.

Giulia Barsanti, giovane studentessa e modella pietrasantina da poco sulle passerelle, si è fatta notare con la sua grazia e portamento alla quarantaduesima edizione del Concorso nazionale “La Bella D’Italia”, classificandosi seconda con la fascia “Bella d’Italia Futura”. Il primo posto se lo aggiudica invece il Piemonte con Vittoria Zaccaria.

Giulia dedica la maggior parte del suo tempo allo studio e ha un’innata passione per lo sport, l’arte e le bellezze della sua terra. Con passo sicuro la giovane pietrasantina si è aggiudicata il primo posto nella selezione toscana per poi ottenere un ottimo risultato nella recente edizione 2022 del Concorso. Giulia è stata promossa dall’Agenzia Futura Models di Natascia Alongi che porta in Toscana ben tre fasce nazionali con Giada Trivella di Calcinaia, fascia Ragazza Gambe OK, Aurora del Carlo di Massarosa fascia Ragazza Spettacolo TV oltre al titolo invernale ancora in carica con Giada Carfora.

Augurandole un futuro luminoso ringraziamo questa giovane studentessa versiliese che ha permesso alla Città di Pietrasanta di avere un ulteriore raggio di luce a livello nazionale.