La pervinca è una pianta tappezzante molto diffusa allo stato spontaneo, in particolar modo nelle aree collinari o boschive, nei pressi dei boschi, e viene usata per decorare gli spazi ombrosi del giardino o del terrazzo. Il genere Vinca appartiene alla famiglia delle Apocynaceae e comprende 7 specie erbacee, sempreverdi; tra le specie la più nota è Vinca major (Pervinca maggiore), molto diffusa in Italia.

E’ resistente al freddo e ci regala fiori già da fine febbraio fino all’inizio dell”estate… in genere di colore viola-blu, il cosiddetto color pervinca, ma esistono cultivar a fiore bianco.