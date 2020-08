la PEPERONATA

Ricetta facile e pietanza versatile tanto da essere un contorno a qualsiasi tipo di carne, di pesce arrosto o alla griglia e un sugo per la pastasciutta, ma anche adatto a crostoni di pane casalingo.

Si comincia con fare una cipolla a fette, ci mettete anche dell’aglio, poi in due giri d’olio nel tegame la metterete a stufare aiutandovi con un cucchiaio d’acqua quando serve per non far alzare troppo la temperatura dell’olio (che così rimarrà intorno ai 100° senza alterare le qualità dell’olio) per una decina di minuti.



Aggiungete i peperono che avrete fatto a piccoli pezzi, li fate insaporire bene poi aggiungerete del pomodoro, della passata, sale e pepe e farete cuocere ma mantenendo alla fine un pò di croccantezza, di consistenza del peperone.

Fate ritirare e il gioco è fatto.

fonte ezio lucchesi