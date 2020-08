“La pecora e il bosco”; a Dezza i campi estivi gratuiti immersi nel verde

Si tratta di corsi totalmente gratuiti per le famiglie, finanziati dall’amministrazione comunale. L’originalità di questa iniziativa è che si svolge completamente all’aria aperta. I giovanissimi possono occuparsi di varie attività , anche realizzare un piccolo orto o giocare immersi nella natura proprio come accadeva tanti anni fa. se poi pensiamo che tutto questo è arrivato dopo alcuni mesi di “chiusi in casa” l’idea è davvero molto apprezzata.

Infatti sono stati alcuni genitori a segnalarci questa bella iniziativa che è vissuta piacevolmente soprattutto dai bimbi che partecipano ai campi estivi.

Molto probabilmente i corsi proseguiranno fino al 4 di settembre quando giovanissimi inizieranno a prepararsi al nuovo anno scolastico.