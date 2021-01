LA PATTONA DI TRASSILICO di Ivo Poli

Trassilico è un bel paese all’interno di una vallata di fronte alla maestosa Pania nel Comune di Gallicano.



Paese bello da visitare assieme al vicino Verni da passarci una giornata cercando prodotti locali e mangiando quel che si trova sul posto, in piccole trattorie dove regna la convivialità, la genuinità, la schiettezza della gente.



Paese di grandi personaggi storici come Vallisneri, Nobili, l’Abate Pierelli e altri, ma anche di storia e tradizioni. Tra queste una bella ricetta tipica con prodotti stagionali del territorio, che oggi potrebbe essere rivista e rivalutata a livello di dolciaria come prodotto tipico.

“La Pattona”, dolce autunnale di un tempo che veniva usata come alimento quando la gente andava nelle selve e mangiava sul posto durante la raccolta della legna o delle foglie di castagne per letto alle bestie. Oggi si potrebbe paragonare ad un vecchio prototipo del panforte di Siena. Ricetta: in un tegame stacciare una quantità di farina di neccio, mescolare una o più mele a pezzetti, con gherigli spezzettati di noci, nocelle, uva passa e fichi secchi tagliuzzati.

Mescolare bene l’impasto aggiungendo un buon vino rosso, ad una consistenza abbastanza solida. Formare delle palline con le mani, tipo noci, o mettere in piccole formine da forno tipo crostatina. Cuocere in forno a 180° per circa mezz’ora, dopodiché lasciare raffreddare e consumare dal giorno successivo.