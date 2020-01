LA PATTONA DI TRASSILICO

Verni e Trassilico sono due paesi della Garfagnana che vanno assolutamente visitati, per la gente, per i luoghi, per i panorami, per gli usi e costumi.

Il nome “pattona” viene assegnato, spesso, a preparazioni alimentari a base di farina di castagne ma assai diverse nella forma, nei contenuti e nei modi di cottura.

nata dall’ingegno contadino, cui ha dato un grosso aiuto la fame; sicuramente la pattona è stato alimento anche dei pellegrini che transitavano sulla via Vandelli, sulla “Via Francigena” nel tratto tra Aulla ed il Passo del Cerreto, tra Aulla, l’ Ospedale di S. Nicolao di Tea, il Passo di Carpinelli ed anche a S. Pellegrino in Alpe.

In particolare, nella zona geografica compresa tra Aulla, il passo del Cerreto e la Garfagnana, fino all’Abetone, questo alimento sia per la preparazione che per il modo di cottura differisce notevolmente dal castagnaccio o dalle “frittelle” il cui risultato finale come sapore è simile.

La sua origine non è nota, certamente è antichissima ed èProprio dalla Lunigiana sono senza dubbio saliti i Garfagnana le arance e i pinoli di questa ricetta, attraverso appunto la Via Vandelli strada costruita da Francesco D’Este che favoriva i commerci tra il Modenese e Massa Carrara, ma anche per interessi militari dell’epoca.

Trassilico è un paesino nel Comune di Gallicano, un paesino a cui dedicare un giorno o meglio due di relax, visitando anche la vicina Verni, L’eremo di Calomini, San Pellegrinetto, Fornovolasco e la stupenda Grotta del Vento, in zona ci sono piccoli ristorantini con cucina casalinga dove si possono gustare piatti locali cucinati alla maniera delle nostre nonne.

La ricetta della Pattona di Trassilico: setacciate della farina di castagne, mettete un pizzico di sale e il vino (rosso di ottima qualità) fino ad ottenere un impasto abbastanza consistente da poterlo poi lavorare con le mani, mettete a riposare.