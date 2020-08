LA PASTA GAMBERI E POMODORINI

ricetta di mi mà cucinava così

preparate la pasta con farina un pizzico di sale e uova quante ne incorpora la farina.

spianatela, tagliatela a quadrati col coltello e mettetela a riposare.

fate bollire dell’acqua salata e mettete due padelle sul fuoco, in una ci mettete i gamberi, gamberoni, cicale, quello che volete o misti e del peperoncino fresco dopo aver messo olio e aglio facendolo insaporire.

togliete l’aglio, mettete del cognac e fate evaporare.

nell’altra padella sempre in un filo d’olio e aglio mettete dei pomodorini tagliati a metà e fatti saltare a fuoco vivo.

tre minuti per il pesce. tre per i pomodorini, ora tolto l’aglio assemblate il prodotto delle due padelle, intanto calate la pasta e in 90 secondi è pronta, mettetela nella padella, saltate per un minuto, impiattate e cospargete di prezzemolo tritato.

è un piatto che in 15 minuti è pronto, compreso fare la pasta….. ed è un sapore fantastico

FONTE EZIO LUCCHESI