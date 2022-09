PREPARAZIONE: Mondate i finocchietti e lessateli in abbondante acqua salata.

Tritate finemente la cipolla e rosolatela in una casseruola con olio; aggiungete i filetti di sarda salata e sminuzzateli bene. Unire l’uva passa e i pinoli precedentemente rinvenuti in acqua tiepida e continuate a rosolare per un minuto circa. Aggiungete le sardine fresche lavate, spinate e messe ad asciugare.

Non appena saranno dorate, versate il vino bianco e fate evaporare, unite i finocchietti tritati e portate a cottura con un mestolo del loro brodo, salando e pepando a gusto. Nel frattempo lessate i bucatini, colateli al dente e metteteli in una casseruola con il condimento; mescolate il tutto con l’aggiunta dello zafferano disciolto in un mestolo di acqua tiepida.

ricette di sardegna