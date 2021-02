LA PASTA, ASTICE E POMODORINI CARAMELLATI

Da un’astice togliete tutta la polpa dopo averlo diviso in due, in una pentola mettete il carapace, carota, sedano, cipolla peporino (timo), gambi di prezzemolo, un pomodoro maturo ma sodo, un goccio d’olio evo e rosolate bene per alcuni minuti, poi ricoprite con acqua fredda e ghiaccio se ne avete a disposizione e cuocete facendo un brodo e facendolo restringere molto, non mettete sale.

Cuocete dei pomodorini in forno, cospargendoli con un pò di zucchero, sale, olio, peporino per un’ora a 100°, siate abbondanti perché i pomodorini vi possono servire per altre preparazioni nei prossimi giorni.