Pasta alla zingara un primo piatto calabrese conosciuto come simile alla pasta alla puttanesca, con la variazione nell’aggiunta di tonno e alici sott’olio. L’origine non è del tutto certa, infatti alcuni dicono sia nata in Veneto altri in Calabria, come anche l’utilizzo della pasta, alcuni la vogliono con la pasta corta, altri assolutamente con gli spaghetti. Io ho provato a fare la pasta alla zingara con i fusilli e devo dire che sono rimasta molto soddisfatta, il condimento avvolge benissimo la pasta e Davide, oltre ad essersi leccato i baffi, ha pure fatto scarpetta! E se poi, la pasta alla zingara è pure veloce, potrebbe diventare uno tra i miei primi piatti jolly in caso di estrema necessità! Anche perché per prepararlo sono necessari ingredienti che quasi tutti abbiamo sempre in dispensa!