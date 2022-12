La pasta alla Gricia: ricetta originale Romana detta anche Amatriciana bianca è uno dei primi piatti tradizionali tipici Romani più conosciuti.

Gli Ingredienti della pasta alla Gricia sono solo tre: Guanciale, Pepe e Pecorino romano che, mescolati insieme, danno vita ad un piatto Cremoso e molto Saporito. Quanto al formato di Pasta potete scegliere tra il formato lungo, (Spaghetti o Bucatini) o Corto (Rigatoni, Mezza maniche o Mezzi paccheri…).

Sembra che la pasta alla gricia debba i suoi natali a Grisciano (frazione di Accumoli) da cui prenderebbe il nome (Griscia, trasformatosi in Gricia). In ordine cronologico, invece, questo primo piatto si posiziona tra la Cacio e Pepe e l’Amatriciana. In effetti, è presumibile che la gricia sia stata inventata aggiungendo il guanciale alla “cacio e pepe” ma prima dell’arrivo dei Pomodori in Occidente dalle Americhe, motivo per cui viene chiamata “Amatriciana bianca“.

Preparare la pasta alla gricia è molto Facile ma per una buona riuscita del piatto è fondamentale che gli Ingredienti (Guanciale e Pecorino) siano di ottima qualità. Seguite i pochi e semplici passaggi del procedimento e preparerete una Gricia degna delle migliori Osterie romane, questa ricetta arriva direttamente da Trastevere

Per il resto c’è solo un Trucchetto da seguire per renderla Cremosa condita con abbondante pecorino romano, pepe e guanciale, perfetta da servire per il pranzo o la cena, semplice da fare e veloce da preparare, vediamo insieme come realizzare una perfetta pasta alla Gricia