LA PASTA AL SUGO DI COZZE

pulite bene le cozze, ve ne servono 200 gr a testa circa, spazzolatele e togliete il filo, poi in una padella mettete un giro d’olio, peperoncino prezzemolo tritato, aglio tritato, fate insaporire, mettete le cozze e fatele aprire in questo intingolo, toglietele dal guscio lasciandone alcune per figura, filtrate il brodo e tenetelo da parte.