La Passeggiata torna a svuotarsi come a marzo

Viareggio – Primo giorno di zona rossa per la Toscana e la Passeggiata di Viareggio, dopo gli affollamenti della scorsa domenica si svuota totalmente. Un cambiamento repentino che ricorda il primo lockdown di marzo

Voci dagli esercenti della Passeggiata di Viareggio nella prima giornata di zona rossa per la Toscana. Una domenica sicuramente differente da quella della scorsa settimana, che riporta alla mente il primo lockdown di marzo, sebbene questa fase sia decisamente meno limitante, con la possibilità di giustificare gli spostamenti più ampia di quanto non era in di primavera.

Ma i viareggini e i versiliesi hanno osservato di buon grado queste nuove limitazioni, con il lungomare che è rimasto deserto per buona parte della giornata, da Viareggio a Forte dei Marmi. I controlli da parte delle forze dell’ordine ci sono stati ma la situazione non è stata tale da esigere un massiccio spiegamento di forze e in questo sembra essere stato recepito l’appello che il questore aveva fatto negli scorsi giorni, ovvero di adottare comportamenti tali da non rendere necessario l’impiego delle forze di polizia per i controlli, sottraendo forze ai servizi anti criminalità.

FONTENOITV