troviamoci Mercoledi 29 giugno per “La passeggiata dei single” sulle mura urbane di lucca!

…si passeggia….si conosce!

Luis Paldi e Marco Vigiani vi aspettano!

RITROVO

Mercoledi 29 Giugno

h 21 30

presso il Caffè delle mura

Piazzale Vittorio Emanuele 2

PARTENZA

per la passeggiata prevista per le 21 45, passeggeremo insieme al fresco delle mura urbane di lucca che sono ben illuminate.

CONSIGLIATO

portate con voi una bottiglietta di acqua, perchè non sono previste alcune soste in nessun locale, in modo da permettervi una passeggiata tranquilla e rilassante.

Portate scarpe comode e abbigliamento da passeggio.

PASSEGGIATA

cammineremo sulle mura urbane in totale sicurezza, questa è una zona completamente pedonale.

RITORNO

la passeggiata prevede il ritorno allo stesso punto di partenza dove sarà possibile rimanere fino a tarda sera al fresco sulle panchine della piazza a chiaccherare insieme.

Conosciamoci in questa notte d’estate nella bella lucca!

PRENOTA PER LA PASSEGGIATA

Per esserci è necessario prenotarsi

scrivi nome di battesimo del partecipante che prenota, scrivere quanti siete e la parola “passeggiata single” ai seguenti riferimenti:

whatsapp 349 6 128 128

sms 366 536 22 33