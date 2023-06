la Pappa al Pomodoro

Ingredienti per 4 persone :

250 gr di pane raffermo spezzato con le mani (era il mio pane fatto in casa!)

2 cipolle rosse (io non le avevo e ho usato le bianche)

sadano, carota, cipolla, timo per il brodo

1) per prima cosa fare un brodo vegetale con sedano, carote, cipolla, timo o se si ha un brodo di carne va bene lo stesso.

3) Unire poi i pomodori spaccati in 4, il basilico e gli spicchi d’aglio schiacciati alle cipolle e far rosolare per 10 minuti circa.