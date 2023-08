La panzanella: un primo piatto che ha accompagnato tutte le estati della mia infanzia.

Un piatto con i sapori dell’orto. Un piatto che rievoca la calura e l’aria immobile del mezzogiorno con il frinire delle cicale. Un piatto che riporta in vita le mie tre nonne ognuna delle quali con la propria versione di panzanella: c’era chi ci metteva il sedano e non il cetriolo, chi il cetriolo e non il sedano e chi, invece, ce li metteva entrambi. Un piatto che, al di là delle differenze, aveva una base comune: pane più che raffermo, perché buttare il pane era peccato e la pena pesantissima, vagare per l’eternità con una fiammella accesa sul mignolo alla ricerca di tutte le briciole sprecate; pane che, dopo essere stato ammollato nell’acqua e ben strizzato, veniva condito con cipolla, pomodoro, basilico, cetriolo, olio e aceto.

La panzanella: una ricetta toscana la cui origine si perde nella notte dei tempi e che forse discende dal ‘ pan lavato’ di cui parla il Boccaccio. Certo è che Agnolo Bronzino, pittore presso la corte de’ Medici, ne tessé le lodi già nel ‘ 500…” Chi vuol trapassar sopra le stelle en’tinga il pane e mangi a tirapelle un’insalata di cipolla trita colla porcellanetta e citriuoli vince ogni altro piacer di questa vita considerate un po’ s’aggiungessi bassilico e ruchetta”