LA PANCHINA ROSSA DI TRASSILICO

Oggi condividiamo questo scatto di @_mazzazzam_ che ha un significato speciale :

Una donna uccisa dalla violenza di un uomo lascia un vuoto che non può essere dimenticato.

La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza.

Potete trovare questa panchina rossa a Trassilico