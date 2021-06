LA PAGINA FACEBOOK DI PIETRASANTA LA SECONDA PIÙ SEGUITA IN TOSCANA,

Tagliato il traguardo dei 50 mila like. Meglio solo la città di Firenze.

Pietrasanta_ 50 mila like per Pietrasanta. La pagina Facebook del Comune di Pietrasanta è la seconda più seguita in Toscana. Numeri record per il principale canale social dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti che in un anno ha praticamente raddoppiato il numero di “mi piace” passando da circa 22 mila ad oltre 50 mila. Una crescita inarrestabile ottenuta attraverso una chiara e precisa strategia basata sulla costruzione di contenuti e su una vivacità social inedita per un municipio che ha permesso alla pagina del Comune di Pietrasanta di scalare le classifiche rapidamente. Solo il Comune di Firenze è riuscito a fare meglio.

Il consolidamento e lo sviluppo della presenza in rete del Comune di Pietrasanta attraverso il progetto di comunicazione integrata #Pietrasanta365 per promuovere la città tutto l’anno è in linea con gli obiettivi che l’amministrazione Giovannetti si era prefissata. “Il progetto #Pietrasanta365 sta garantendo grandissima visibilità alla città mediante la creazione di contenuti di qualità che rappresentano un valore aggiunto per la promozione di tutto il territorio. – analizza il primo cittadino, Giovannetti – Tutti i nostri canali di comunicazione sono in forte crescita e c’è un riscontro da parte dei media molto importante in questo avvio di stagione con numerosi passaggi sui tg nazionali e periodici di riferimento. Anche nei mesi di restrizioni e silenzio la nostra città ha continuato a produrre contenuti digitali con regolarità, ad essere visibile, presente, viva. Questo lavoro di costanza e programmazione è premiante. L’evoluzione della pagina Facebook, unitamente agli altri canali, è solo una parte della complessa strategia di comunicazione e marketing territoriale che abbiamo disegnato per dialogare ed informare i nostri concittadini sulle attività istituzionali ampliando, allo stesso tempo, la platea di utenti e potenziali visitatori e turisti. Abbiamo costruito una identità ben precisa per comunicare una città cultuale e turistica aperta tutto l’anno dove tutti sognano di vivere. Siamo solo all’inizio di un percorso di promozione digitale che ci pone oggi tra i comuni più intraprendenti e concreti”.