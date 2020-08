“LA NUTRIZIONE TRA PASSATO E FUTURO” UN INCONTRO DIVULGATIVO CON CONTENUTI SCIENTIFICI A PESCIA

PESCIA, PIAZZA DEL GRANO, SABATO 29 AGOSTO, ORE 2O,30

Su un tema molto dibattuto e fondamentale per la salute di tutti, l’associazione Mente in Arte, con la presidentessa Dora Paduano, e il CREA Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, con il dirigente di ricerca Gianluca Burchi, con il patrocinio del Comune di Pescia, realizzano l’evento “LA NUTRIZIONE TRA PASSATO E FUTURO”.

Dal palco di piazza del Grano, che ha ospitato in queste settimane estive tante iniziative e incontri, con il limite di 200 presenti per motivi di protocolli sanitari anti-CoVid, a ingresso libero, si affronterà il tema dell’importanza della qualità dei prodotti alimentari, sia nell’evoluzione storica, sia per vivere meglio nel presente e nel futuro.

Dialogheranno con i presenti Paolo Antonio Maltagliati, direttore scientifico del Nuovo Centro di Informazione ed Educazione Nutrizionale di Pistoia e specialista in Scienza della Nutrizione e Dietologia presso l’Università di Pisa, e Ettore Bergamini, direttore del Centro di Biologia e Patologia dell’Invecchiamento dell’Università di Pisa e docente del corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana presso l’Università Campus Biomedico di Roma.

Insieme a loro, per promuovere le eccellenze alimentari del nostro territorio, interverranno: Agriturismo Albero e Foglia, Pescia – Associazione Castanicoltori della Lucchesia – Associazione dei piccoli produttori del Fagiolo di Sorana – Berit Arti, Biscotti di Pinocchio, Pescia – Consorzio Pane Toscano D.o.p. Arezzo – Co.Ri.Pro . Olivi di Pescia – Fattoria Il Poggio, Montecarlo – Pastificio Chelucci, Pistoia –

Saranno presenti e interverranno il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, l’assessore alla cultura Guja Guidi e l’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori.

Moderatori della serata saranno Maria Cassanelli, Dino Greco e Gianluca Burchi