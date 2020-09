la nuova vita dell’Asilo Scubidù, grande festa per inaugurazione a Città Giardino

Inaugurazione in programma mercoledì 9 alle 10.00. Invitate le famiglie dei 44 bambini iscritti.

La nuova vita dell’Asilo Scubidù. Festa grande mercoledì 9 settembre alle ore 10.00 con le 44 famiglie dei bambini iscritti all’anno 2020/2021 invitate dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti a condividere l’importante momento della riapertura del plesso di Città Giardino. Il plesso è stato completamente rinnovato e dotato di un giardino-parco con nuovi giochi. All’inaugurazione, che anticipa di un giorno la riapertura di tutti gli asili nido comunali, ci saranno insieme al primo cittadino e ai genitori, l’assessore al lavori pubblici e alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani e gli educatori. “L’intervento – spiega l’assessore Bresciani – non si è limitato alla sola messa in sicurezza della struttura in seguito alla rimozione e smaltimento di amianto trovato nella pavimentazione la scorsa estate ma siamo andati oltre, ed abbiamo investito per renderla più moderna, accogliente e sicura da ogni punto di vista”.

Complessivamente tra interventi di rimozione e smaltimento amianto e ammodernamenti l’amministrazione ha investito per la struttura circa 300 mila euro. “La riapertura di un asilo deve essere salutato come una festa da parte di tutta la comunità. – conclude l’assessore Bresciani – Non ci sono molti comuni, in Italia, con capacità di investire sulle scuole come stiamo facendo a Pietrasanta. In questa sessione abbiamo messo mano ad 11 plessi investendo oltre 1 milione di euro”.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts