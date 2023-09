Celebrazioni per Calvino, Tolkien e Club del libro

LA NUOVA STAGIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

TRADIZIONE E NOVITÀ PER DIFFONDERE LA PASSIONE DELLA LETTURA

Si comincia venerdì (29 settembre) con la Bibliotombola

SERAVEZZA – Prenderà il via venerdì (29 settembre) la nuova stagione di appuntamenti alla biblioteca comunale “Sirio Giannini”. Un programma molto ricco caratterizzerà le attività dei prossimi mesi, con iniziative finalizzate ad accrescere la passione per la lettura e a potenziare il ruolo della biblioteca come punto di riferimento del territorio.

Tra gli appuntamenti anche le celebrazioni per Calvino e Tolkien e il Club del libro, una novità questa che prenderà il via il prossimo 13 ottobre e che punterà alla creazione di una vera e propria comunità di lettori, con la particolarità di essere gestita dagli stessi utenti.

Iniziative che si svolgeranno per la maggior parte nella sede di Palazzo Mediceo ma che saranno organizzate anche in esterna, per una biblioteca che vuole andare incontro ai cittadini.

Il primo appuntamento in calendario è la Bibliotombola che fa ormai parte delle attività consolidate, capace di attrarre bambini e adulti legando la tradizione della tombola al mondo della lettura.

Venerdì alle ore 21 la sala narrativa, a Palazzo Mediceo, ospiterà questo appuntamento aperto a tutta la famiglia, per trascorrere una serata diversa all’insegna dei libri e della lettura. Il gioco segue le regole della tombola tradizionale ma, invece dei numeri, vengono estratti nomi di autori e personaggi di libri relativi ai classici della letteratura italiana e straniera. Si può facilmente dedurre anche la natura dei premi, assolutamente in libri per la gioia degli appassionati.

La biblioteca comunale, di recente beneficiaria di un contributo ministeriale di 8.500 euro per l’acquisto di nuovi testi, si propone sempre più non solo come spazio di lettura e studio, bensì anche come motore della conoscenza attraverso particolari abbinamenti come quello del Caffè letterario promosso con l’Istituto alberghiero di Seravezza. Un progetto che ha già riscosso grande attenzione e che proseguirà anche quest’anno, attraverso incontri a tema gastronomico-letterario.

Gli studenti sono tra i principali destinatari delle attenzioni della biblioteca, tanto che il nuovo anno scolastico sarà caratterizzato da iniziative di vario genere, calibrate sulla base dell’età dei destinatari. Ci saranno infatti laboratori di promozione della lettura per le scuole materne, “I nonni raccontano” un progetto attraverso cui la professoressa Anna Guidi porterà anche quest’anno nelle scuole primarie storie e leggende versiliesi, e ancora iniziative per promuovere le biblioteche digitali Indaco e Media Library on line in dotazione alla biblioteca comunale.

Per i più piccoli, sotto i tre anni, rimane un punto fermo il progetto Nati per leggere, finalizzato a promuovere la familiarizzazione con il fantastico mondo dei libri anche come pratica comune tra figli e genitori.

Un programma che cresce di anno in anno e che, a fianco di eventi che seguono il calendario delle ricorrenze come la giornata contro la violenza sulle donne, la festa della Toscana, Halloween, il Natale, Carnevale solo per citarne alcuni, propone anche iniziative legate a particolari celebrazioni. Due i focus nel nuovo calendario, uno dedicato a Italo Calvino per i 100 anni dalla nascita e uno per i 50 anni dalla morte di J. R. R. Tolkien, attraverso diverse iniziative che saranno presentate di volta in volta.