La nuova palestra delle scuole Pistelli di Camaiore

CAMAIORE – Taglio del nastro per la nuova palestra delle scuole medie Pistelli nel centro storico di Camaiore. Un intervento atteso non solo dal mondo scolastico ma anche dalle associazioni sportive della zona.

E’ stata inaugurata la nuova palestra delle scuole medie Pistelli di Camaiore. Sono stati gli studenti, naturalmente, i primi a correre sulla nuova pavimentazione e a prendere confidenza con i nuovi spazi. Una struttura sportiva molto attesa, non solo dal mondo scolastico ma anche dalle associazioni della pallavolo e dell’atletica camaiorese che trovano nella palestra un punto di riferimento a due passi dal centro storico. Il rifacimento della palestra – come spiegato dal vice sindaco Marcello Pierucci – ha seguito l’intervento fatto dal Comune sulla tenuta statica dell’immobile, le cui criticità strutturale era emerse da un’indagine fatta sugli edifici scolastici pubblici nel 2017.

Per gli studenti delle Pistelli è uno spazio ritrovato che consentirà per altro il ritorno a giugno del ballo di fine anno, una festa cancellata dal covid negli ultimi due anni e che tornerà, aperta anche agli ex studenti.