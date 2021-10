 la nuova giunta del sindaco Sara D’Ambrosio

ALTOPASCIO, 19 ottobre 2021 – Sara D’Ambrosio Bis: ecco la nuova giunta comunale, tra conferme, Daniel Toci e Adamo La Vigna, e nuovi ingressi, Valentina Bernardini, Francesco Mastromei e Alessio Minicozzi. “Preferenze, esperienze, voti di lista: sono stati questi i criteri che mi hanno portato a formare la nuova squadra di governo – spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio -. Una squadra che nasce dal confronto con tutti i candidati e con tutte le liste che hanno reso possibile questo risultato e che hanno formato questo percorso. Un lavoro in rete, che dovrà contraddistinguere tutta la nostra attività di questo secondo mandato. In particolare, poi, sono tre linee-guida che attraversano tutti gli assessorati e il lavoro del consiglio comunale nelle azioni, nelle scelte, nei progetti e nell’organizzazione del lavoro: territorialità e prossimità; inclusione, pari opportunità e nuovo protagonismo dei giovani; sostenibilità ambientale. La nostra sfida, ancora di più, sarà far crescere la nostra comunità, in ogni suo singolo territorio, e non lasciare indietro a nessuno. Abbiamo progetti importanti da portare a termine. Abbiamo nuovi progetti da avviare. Abbiamo molte idee e molti fatti da concretizzare. E abbiamo l’ascolto e il rapporto con i cittadini e con il territorio che contraddistinguerà il nostro lavoro, tanto della giunta quanto del consiglio comunale”.