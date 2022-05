LA NOTTE DEI SINGLE A FIRENZE

Dovrai portare con te solo la voglia di metterti in gioco, di stare bene e divertirti in tutta spensieratezza.

La serata per single per fare nuove conoscenze mentre si cena. Ogni volta sempre nuove persone da ogni città.

Il posto della cena non viene assegnato, sarai tu a sceglierlo rispettando per quanto è possibile l alternanza uono/donna.

si consiglia di prenotare per tempo, questo è un evento molto atteso da tempo in questa zona!

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.

PARCHEGGIO

parcheggio nei pressi del locale oppure in zona