La notte dei Single a Calenzano

LA NOTTE DEI SINGLE A FIRENZE

a grande richiesta finalmente torna la nostra serata nella zona di Firenze!!!

La serata dove potrai conoscere nuove persone single a tavola mentre stai cenando in un clima rilassato e cordiale.

Dovrai portare con te solo la voglia di metterti in gioco, di stare bene e divertirti in tutta spensieratezza.

VENERDI 20 MAGGIO 2022



La serata per single per fare nuove conoscenze mentre si cena. Ogni volta sempre nuove persone da ogni città.

Luis Paldi & Marco Vigiani sapranno accoglierti in questa loro originale e coinvolgente serata.

ARRIVO: ore 20 max 20:15 con verifica green pass e pagamento (importante arrivare in orario)

LA CENA

Serata aperta a single:

Posti Single Over con età 40+a partire da minino anni 45 a salire

Posti Single YOUNGS per single da 28 a 40anni

Il posto della cena non viene assegnato, sarai tu a sceglierlo rispettando per quanto è possibile l alternanza uono/donna.

Prosciutto crudo semidolce, timballino di funghi su fonduta di pecorino, crostino nero toscano

Paccheri di Gragnano al ragù di cinta senese

Arista steccata alla toscana con patate alla ghiotta

Tiramisu

Liquori esclusi

**per variazioni sul menu e intolleranze va comunicato al momento della prenotazione**

Dopo cena garantito dalla migliore musica di sempre e per sempre 70 80 90 selezionata da Luis Paldi





whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33 (Luis)

mail: luispaldi@gmail.com

Posti single YOUNGS da 28 a 40anni

scrivi nomi di battesimo dei partecipanti e la parola “cena single YOUNGS 20 maggio delta florence”

si consiglia di prenotare per tempo, questo è un evento molto atteso da tempo in questa zona!

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.