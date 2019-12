La notte che verrà, il film del regista Luca Martinelli, sulle TV locali per le vancanze natalizie.

Grande successo, ieri sera, per il primo passaggio, sulle tv locali, del cinepandoro di Natale 2019, “La notte che verrà”, film del regista Luca Martinelli, che potrete vedere, in replica, durante tutte le vacanze natalizie, ai seguenti orari.

Su TELE RIVIERA (digitale terrestre canali 218 Toscana 97 Liguria)

25 dicembre alle ore 20,30 serata di Natale, preceduto da uno speciale sul film e dal video della canzone di Dino Mancino.

Il 26 dicembre, alle 16.00, nel pomeriggio di Santo Stefano.

Su TELECAMAIORE (canale 87 dtt), capodanno con “La notte che verrà”,

martedì 31 dicembre alle 21:00, piu’ rotazioni giornaliere e notturne. Il giorno dell’Epifania, su TELEVERSILIA (canale 634 dtt) lunedì 6 gennaio alle 21:00, piu’ le rotazioni giornaliere-notturne.

A Natale anche su YouTube in HD sottotitolato in inglese, francese e italiano. #esaremoqua #lanottecheverra