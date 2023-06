LA NOTTE BIANCA UNA SERATA DIVERSA DAL SOLITO IN VERSILIA

LA NOTTE BIANCA UNA SERATA DIVERSA DAL SOLITO IN VERSILIA

vi aspettiamo a Marina di Pietrasanta in Viale Roma n.11, venerdì 23 giugno ore 20.15 20.30, in un locale all’aperto molto bello e suggestivo il “VIENNALVCE” Bagno Biondetti,

per trascorrere una bella serata con belle persone,diversa dalle solite con i soliti amici, fare nuove amicizie e magari tra queste individuare una persona interessante ☺️La serata sarà a tema” White Party” tutti in bianco per una bella serata estiva.Tutto questo con un dj bravissimo che metterà musica bella, per farci divertire tutti assieme, anni 70″80″ 90″. I tavoli come sempre saranno disposti con donne davanti e uomini di fronte in età coetanea e con segnaposti, per passare una serata diversa e spensierata

Menù:

Antipasto: Atelier Insaid, Focaccina gourmet( prosciutto cotto nel latte,pinoli,formaggi francesi,ciliegini,parmigiano,pesto

Primo:paccheri gratinati con ripieno di baccalà e porro con fonduta di Pratomagno.

Secondo: cacciucchino delicato con bruschette gratin.

Dessert: Chantilly con fragole fresco

1 bott. Di vino ogni 4 pax Acqua e caffè tutto a 35 euro.Cocktail 8 euro, vino extra 15 euro.

Chiamateci al 3885846676 Coralba, per prenotare, bloccheremo prenotazioni il 19 giugno.