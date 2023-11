La notte appena trascorsa è stata caratterizzata da tre interventi di soccorso effettuati dalle squadre del comando di Firenze

Il primo incidente avvenuto nel comune di Firenze in Via della Mattonaia, dove una vettura urtando il cordolo di separazione delle carreggiate in prossimità dell’impianto semaforico, si è ribaltata.

I Vigili del fuoco hanno liberato l’uomo rimasto all’interno della vettura con un braccio incastrato.

Il secondo incidente stradale avvenuto nel comune di Bagno a Ripoli in via Tizzano, dove un’autovettura è finita fuori dalla sede stradale. Al nostro arrivo la donna era stata già presa in carico dal personale sanitario.

Il terzo intervento avvenuto nel comune di Cerreto Guidi in Via Provinciale Cerretese, dove a causa del cedimento del terreno una gru da cantiere è caduta. Non ci sono persone coinvolte.