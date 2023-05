La nostra Lucca è stata protagonista nello scenario nazionale, per quattro giorni di emozioni e sport, dei giochi Special Olympics ‘Play The Games 2023’.

“Scuola: La conoscenza apre i giovani al rispetto e all’accoglienza dell’altro” con queste parole inizia il racconto del direttore Regionale Special Olympics Claudia Maiorano, a sottolineare l’importanza della Scuola nel macro evento che ha visto in prima linea il coinvolgimento dell’ufficio scolastico provinciale, della dirigente dott.ssa Donatella Buonriposi e il referente uff. ed. fisica prof. Claudio Oliva.

“La partecipazione dell’ufficio scolastico – spiega Claudia Maiorano – è stata a 360°. Venerdi 28 aprile si è tenuto un importante convegno: “Sport&Scuola” che ha visto l’interessamento di studenti e di futuri docenti di sostegno neo specializzandi dell’università di Pisa. In contemporanea in Piazza Napoleone sono stati proposti i programmi Special Olympics YAP E MATP coinvolgendo 180 bambini della Scuola dell’infanzia Il Giardino, Il Girasole e della “Primaria Pascoli” di cui si ringrazia il dirigente dott.ssa Dora Pulina e il docente referente che ha coordinato la partecipazione prof.ssa Simona Babich Profeti. Special Olympics ambisce a un vero e proprio cambiamento culturale operando attivamente nel mondo della scuola, supportando docenti e operatori attraverso il “Progetto Scuola”. Uno degli obiettivi è quello di educare all’inclusione attraverso la partecipazione degli studenti negli eventi Special Olympics in compiti differenti. Nello specifico, per questo evento, sono stati coinvolti due istituti: L’ISI Pertini, grazie al dirigente dott.ssa Daniela Venturi e ai docenti Bruni, Battistini, Costalli, Utrera, Guastini, ha visto la sensibilizzazione degli alunni dell’indirizzo turistico in compiti di accoglienza, visite guidate alla città e l’organizzazione di una gara di orienteering. Il Liceo Sportivo E. Fermi, grazie al dirigente dott.ssa Paola Bini e ai docenti Alessandro Capasso e Nicola Carnicelli, hanno visto il coinvolgimento degli alunni presso il Prova lo Sport strumento quest’ultimo per sperimentare nuovi sport e scoprire nuove abilità”.

Queste invece le parole di Elena un’alunna che ha preso parte all’evento: “é stata un’esperienza bellissima! Ho capito il valore dei piccoli gesti e quanto possano rendere felici. Alla fine ho ricevuto più di quanto ho dato. Consiglio a tutti di vivere almeno una volta nella vita un evento Special Olympics dove ci si abbraccia e si gioisce anche dei piccoli traguardi”.

Le parole del docente A. C.: “Evento fantastico. Gli alunni sono stati stupendi: aiuto, condivisione di emozioni, si sono messi in gioco e hanno condiviso davvero tanti sorrisi”.

“Un veramente grande grazie va indubbiamente – continua Claudia Maiorano – alle Associazioni Sportive Locali e al Mondo del Volontariato! Partner dell’evento Lions International e i Giovani Leo del Distretto 108 LA che hanno portato in piazza S. Donato il Punto Salute offrendo ad atleti, familiari e cittadini screening medici gratuiti. Le associazioni presenti al Prova Lo Sport: Mirco Ungaretti, Il Sorriso di Stefano, Centro Sportivo El Nino, Baseball DRK Sport, Club Scherma Lucca, BCL e gli Sky Walkers, Lucca Senza Barriere. La Croce Rossa di Lucca, sempre presente. La Pasticceria Massei che ha distribuito i pasti per i tanti volontari, i Prodotti di Sergio che con i suoi buonissimi frati hanno reso la festa di chiusura dolcissima, la Pizzeria Marameo in piazza San Francesco. La Focolaccia Sci Club e l’Anffas Lucca per aver messo a disposizione i mezzi di trasporto per gli atleti. Si ringraziano gli Sbandieratori della città di Lucca e la Virtus Lucca per aver contribuito a momenti di grande emozione durante la cerimonia di apertura in piazza S. Michele. Tutti i volontari Scout, i dipendenti di Snaitech che hanno seguito gli atleti durante le gare e premiazioni, il Pala Bowling Lucca per aver ospitato 149 atleti provenienti dalle regioni del centro Italia e tutto lo staff organizzativo del team locale L’Allegra Brigata. E ancora si ringrazia l’amministrazione comunale, il Sindaco Mario Pardini, il vice sindaco Giovanni Minniti, l’assessore allo Sport Fabio Barsanti, all’assessore all’istruzione Simona Testaferrata per aver accolto l’evento sin dalle prime ipotesi progettuali e per la presenza costante condividendo con gli atleti tanti momenti di gioia: la cerimonia di apertura, la festa di chiusura, le gare e le premiazioni.

Queste le parole del primo cittadino Mario Pardini: “Sono stati momenti di sport e sorrisi, che hanno coinvolto sia il centro storico che le frazioni, vissuti tra il colore degli atleti, delle loro famiglie e dei tanti cittadini. Emozioni uniche!”.

Prossimo appuntamento targato Special Olympics sarà a fine maggio allo stadio Porta Elisa con un evento dedicato al calcio unificato. L’evento vedrà il coinvolgimento dell’ufficio scolastico provinciale, delle scuole medie inferiori e superiori della provincia.