Cose E Persone Anffas Lucca La nostra cara Giovanna Gianni ci lascia per andare in pensione, dopo oltre 22 anni passati come tecnico degli inserimenti lavorativi presso . In questo periodo ha accompagnato e sostenuto tanti ragazzi disabili che hanno lavorato e lavorano in questa splendida reltà di inclusione sociale e lavorativa, unica nel suo genere (www.coseepersone.org). Grazie Giovanna con tutto il cuore per il grande affetto che hai dimostrato in questi anni verso tutti i ragazzi, che naturalmente ti aspettano a braccia aperte come volontaria… subito da domani! Anffas Onlus di Lucca