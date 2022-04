La neve caduta, che alla fine non è stata un pesce d’aprile ma è caduta davvero, per fortuna ha creato pochi problemi alla viabilità,

La neve caduta, che alla fine non è stata un pesce d’aprile ma è caduta davvero, per fortuna ha creato pochi problemi alla viabilità, ad ogni modo, per quelle poche strade coinvolte, ci tengo a ringraziare gli operatori di Comune e Unione dei Comuni. In particolare si è dovuto intervenire sulla strada da San Romano a Motrone, di cui sotto vedete le foto, a sinistra prima del passaggio dello spalaneve, a destra dopo.

Sulle strade provinciali, soprattutto in Garfagnana, gli interventi sono stati invece più significativi.

Grazie di cuore per questo importante lavoro di squadra: la neve ad aprile, davvero, non se l’aspettava quasi nessuno

PATRIZIO ANDREUCCETTI