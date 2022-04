La X edizione del Festival

La direttrice artistica Gioia Giusti, il presidente del Club Alpino Italiano di Massa Paolo Simi e tutto lo staff del Festival sono lieti di presentare la nuova la proposta culturale 2022 nella quale abbiamo voluto andare incontro ai molteplici gusti e aspettative del nostro variegato e affezionato pubblico.

L’alto livello artistico che da sempre contraddistingue il nostro Festival si accompagna alla scelta dei luoghi più belli e più rappresentativi delle Alpi Apuane con un programma dove entrano in gioco e sempre si mescolano musica, teatro, arte, la grande Storia e storie di grandi uomini.

Siamo particolarmente orgogliosi per le collaborazioni con le realtà più diverse, dalla Pubblica Assistenza di Minazzana, al Liceo musicale “Felice Palma” di Massa, alla LILT, Lega Italiana per la lotta ai tumori, alla rete di sezioni del Club Alpino Italiano il cui supporto è fondamentale per la buona riuscita di questa importante e articolata edizione: CAI Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Pisa, Pietrasanta, Lucca…