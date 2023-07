La musica accoglie i giornalisti che partecipano al Press trip Aspettando Puccini ’24

Giornalisti provenienti da Spagna, Polonia, Germania e Austria ospiti della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest oggi a Lucca alla scoperta di The lands of Giacomo Puccini.

Lucca, 14 luglio 2023 – Sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio il Presidente della Camera di commercio Valter Tamburini assieme al Sindaco del Comune di Lucca, Mario Pardini, hanno dato il benvenuto alla delegazione di giornalisti che in questi giorni è ospite dell’ente camerale che ha organizzato per loro il press trip Aspettando Puccini ’24, in collaborazione con Lucca Promos, Terre di Pisa e Riviera Apuana, per fare conoscere e visitare ai giornalisti esteri i territori delle province di Lucca, Massa – Carrara e Pisa, guidati dalla musica, fil rouge che li accompagnerà alla scoperta delle principali attrazioni turistiche e degli eventi.

La delegazione, che ieri ha visitato le Terre di Pisa, ha dedicato la giornata odierna (ndr 14 luglio) ai luoghi Pucciniani, con un tour della città di Lucca, la visita al Puccini Museum – Casa Natale del Maestro Giacomo Puccini e al Museo degli Avi di Celle di Puccini.

I giornalisti dopo i saluti istituzionali hanno potuto ascoltare un intermezzo musicale della violoncellista lucchese Fabia Simini, anticipazione del Festival Virtuoso & Belcanto (in programma dal 17 al 30 luglio a Lucca) e degustare prodotti tipici accompagnati da olio e vino del territorio grazie all’ospitalità della manifestazione Lucca Extra Summer Edition, che fino al 31 luglio sarà presente sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio.

Il gruppo di giornalisti internazionali proseguiranno la scoperta di The lands of Giacomo Puccini a Torre del Lago con il suggestivo Lago di Massaciuccoli per la visita della Villa Museo Puccini, seguita da un tour in battello, e la partecipazione alla serata di apertura della stagione del Festival Pucciniano dove andrà in scena con La Bohéme

Domani, ultimo giorno di soggiorno, i giornalisti lo dedicheranno al territorio di Massa – Carrara e alle Cave di Marmo, con l’immancabile assaggio del lardo di Colonnata e delle altre delizie del territorio, e alla scoperta del legame di questo territorio con il Maestro Giacomo Puccini: il compositore lucchese, infatti, diresse nel 1901 al Teatro Politeama di Carrara una performance di Tosca, e ebbe all’attivo diverse collaborazioni con l’Accademia di Belle Arti di Carrara per organizzare eventi legati alla sua vita e alla sua musica.