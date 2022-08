LA MTB NAZIONALE FA TAPPA AL CIOCCO SPORT E SAPORI IN TERRA TOSCANA

In Toscana esiste un luogo ‘selvaggio’ capace di catturare il tempo e risvegliare i sensi, costruito per testare le qualità ciclistiche, ascoltare i suoni della natura mentre le ruote scorrono veloci sul terreno. Le due ruote sono state da sempre le protagoniste della storia della Tenuta del Ciocco, nel cuore della Garfagnana, dove i prossimi 17 e 18 settembre si svolgeranno il Campionato Italiano Team Relay Giovanile e il Campionato Italiano Giovanile di Società. Sarà un weekend scoppiettante e adrenalinico per i giovani campioni della mountain bike: si partirà sabato 17 con la prova Team Relay, per poi passare il giorno dopo all’ultima tappa del Campionato Italiano Giovanile di Società, dove si scoprirà il team vincitore che avrà totalizzato il punteggio più alto nelle sette gare sparse per il nord e centro Italia. Dopo la quinta tappa disputata a Gorizia lo scorso 12 giugno, la classifica vede al primo posto il Jam’s Bike Team Buja con 672 punti, segue la società Le Marmotte Loreto con 522 punti e al terzo posto la società Ciclistica Rostese a pari punti con la Melavì Tirano Bike. Lo spettacolare fine settimana sportivo di settembre sarà arricchito da una gara di pump track giovanile nella Evolve Pump Track della Tenuta del Ciocco, la pista al coperto più grande in Italia. Si tratta di un avvincente circuito di due piste lungo 200 metri dedicato sia ai biker più esperti che ai principianti, ideale per allenamenti in caso di pioggia su dossi e paraboliche e per ospitare eventi durante tutto l’arco dell’anno. L’evento richiamerà una marea di famiglie a soggiornare nella verde ‘Living Mountain’ del Ciocco, dove l’ospitalità è di casa. La bellezza del paesaggio e l’ambiente incontaminato rendono questa location davvero unica al mondo e ricca di peculiarità, per non parlare dell’offerta gastronomica con specialità e prodotti di alto livello come il farro IGP della Garfagnana, l’ingrediente principale di una serie di ricette della tradizione contadina, oppure la polenta di Formenton Otto File, antica varietà di mais coltivata in Garfagnana e nella Media Valle del Serchio. Alla Tenuta del Ciocco non ci si annoia mai e sono molte le iniziative e le escursioni organizzate che attraversano l’intero territorio dedicate agli amanti delle ruote grasse.