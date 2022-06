Apre sabato 18 giugno 2022 presso le sale delle Scuderie Granducali di Palazzo Mediceo a Seravezza (LU) la mostra COMUNICAZIONE INTERROTTA dell’artista italiano Alessio Palmieri, patrocinata dal Comune di Seravezza e promossa da Fondazione Terre Medicee.

Il titolo fa riferimento alla distanza che intercorre tra comunicazione e informazione, tra la realtà di un quotidiano vissuto all’interno di opinioni personali sempre più “social” e invece la cruda verità delle cose che definiscono l’esistenza. Attraverso uno stile grafico sferzante, anti-classico, ai limiti dell’illustrativo eppure assolutamente accogliente, Palmieri racconta dunque lo scollamento culturale, sociale, intellettuale e morale della società che ci rappresenta, fatta di luoghi comuni, di contraddizioni e di situazioni paradossali che, come palliativi, cercano di coprire le nostre debolezze e la nostra essenza più ferina. Le riflessioni ora pittoriche ora scultoree di Palmieri chiariscono dunque quali siano queste debolezze e quali le contraddizioni, evidenziandone di volta in volta i caratteri mediante una chiave satirica estremamente efficace per la quale l’ironia e l’impianto talvolta carnascialesco lasciano repentinamente il passo a una critica feroce e inappellabile delle consuetudini sociali. A ciò, si aggiunge la questione ancor più profonda del mascheramento, tema d’attualità dei nostri due ultimi anni di vita ma da sempre ben presente nella storia dell’uomo: pensiamo a La Fattoria degli Animali di George Orwell, alle terribili fantasie pittoriche del pittore fiammingo Hiernonimus Bosch o alle considerazioni moralistiche-educative d’età classica presenti nelle Favole di Esopo o in quelle di Fedro. Alessio Palmieri – COMUNICAZIONE INTERROTTA a cura di Francesco Mutti, 18 giugno – 10 luglio 2022, Scuderie Granducali, Seravezza (LU). OPENING sabato 18 giugno ore 19:30 – Orari: giovedì e venerdì, 18:00-23:00 / sabato e domenica, 10:30-12:30 e 18:00-23:00. Per informazioni: segreteria@terremedicee.it – +39 339 2411623