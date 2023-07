La mostra all’aperto di 50 sculture di 47 artisti a Vico Pancellorum, Bagni di Lucca, Toscana.

#TrameperVico: “L’Arte è il respiro dell’Anima”.

La mostra all’aperto di 50 sculture di 47 artisti a Vico Pancellorum, Bagni di Lucca, Toscana.

Ritrovarsi (nel fresco) grazie all’arte, la bellezza, la natura e molto altro.

CS#2 – Vico Pancellorum, Bagni di Lucca – Toscana, 11 luglio 2023 – La 1 Edizione di #TrameperVico, la mostra d’arte all’aperto di oltre 50 sculture di 47 artiste ed artisti, è in corso a Vico Pancellorum, Bagni di Lucca. A ingresso gratuito, i visitatori potranno scoprire la bellezza dell’incantevole borgo medievale a 630 metri sul livello del mare – ai piedi del Balzo Nero (1300 mt) – seguendo un percorso artistico che si snoda tra i vicoli del paese nella Mediavalle del Serchio (Lucca) (1 luglio – 9 settembre 2023). Un cammino dell’anima alla ricerca della Bellezza, delle proprie radici. Poiché, come ha affermato il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, “L’Arte è il respiro dell’Anima”.

Ma, #TrameperVico è molto di più di una mostra. E’ un’occasione per riappropriarsi della narrativa del paese; è un laboratorio di esperienze; è un’opportunità per ritessere relazioni e crearne di nuove. #TrameperVico è un motivo per far rinascere e far riscoprire Vico Pancellorum grazie a workshop, laboratori, Dialoghi con l’Arte, incontri con gli Artisti e momenti di Raccontami una Storia che si terranno prevalentemente a Casa del Vento – Creatività per l’Anima, un piccolo centro pulsante per la creatività e l’espressione artistica nel cuore di Vico Pancellorum. Il calendario degli eventi aggiornato ed in evoluzione si trova su https://www.facebook.com/TrameperVico e su Instagram @Tramepervico.

Gli eventi sono gratuiti, ma i posti sono limitati, quindi è necessaria la prenotazione @ melogranospace@gmail.com.

Alessandro Stefani, Direttore marketing & comunicazione de Il Ciocco, ha così commentato la partnership con #TrameperVico. “Possiamo sicuramente parlare di contaminazioni creative. Siamo Partner di #TrameperVico in quanto condividiamo un’affinità di intenti unito al forte desiderio di valorizzare le tradizioni e cultura del nostro territorio. Allo stesso tempo, vi è una convergenza nel voler esplorare il nuovo, dalla scultura alla musica, come nel caso di LimboFestival. Vogliamo vedere crescere la Mediavalle del Serchio e la Garfagnana in termini di turismo grazie ad un’offerta culturale di alta qualità”.

“L’Arte è il respiro dell’Anima e qui a Vico si è concretizzata bellissima esperienza d’arte. La vita sociale e culturale, nonché la quotidianità, delle comunità delle Valle del Serchio rappresentano una priorità per la Fondazione, da sempre presente sul territorio per promuovere azioni sia di natura socio-sanitaria che culturale, orientate a migliorare la qualità di vita degli abitanti di queste zone interne nelle possibilità di accesso ai servizi sanitari e nella fruibilità delle attività culturali,” ha commentato il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini che è Partner di #TrameperVico. “Per questo sosteniamo iniziative che possano promuovere e far crescere questo splendido territorio, in un rapporto sussidiario con gli enti, con l’auspicio di un miglioramento di infrastrutture e servizi anche a favore dei piccoli borghi arroccati sulle montagne, veri gioielli che speriamo col tempo si ripopolino anche in virtù dell’alta qualità di vita che possono offrire” ha concluso.

#TrameperVico – Il Nome

#TrameperVico – Vico Pancellorum, il luogo

#TrameperVico – Artisti & Catalogo

#TrameperVico – Calendario degli Eventi

#TrameperVico – 2023 Artisti

#TrameperVico – Le Trame

#TrameperVico – Comitato Organizzatore

Il nome #TrameperVico

La parola trama, in italiano, ha due significati. Il primo è legato all’intreccio di fili passati attraverso l’ordito per formare un tessuto. Il secondo, invece, si riferisce a quella sequenza di eventi correlati che vanno a formare una storia. TrameperVico è un invito aperto a sciogliere i nodi, riallacciare i fili e ritessere le trame attraverso la bellezza, in tutte le sue forme.

Il luogo

L’incantevole borgo medievale di Vico Pancellorum si trova ai piedi del Balzo Nero (1300 mt) a 630 metri s.l.m. in Provincia di Lucca. Arroccato sulle montagne selvagge e incontaminate dell’Appennino toscano – anche note come le “Dolomiti della Val di Lima” – Vico Pancellorum è a due passi da Bagni di Lucca, nota per le sue sorgenti termali risalenti all’epoca etrusca e romana. Il piccolo borgo è anche noto per le sue escursioni mozzafiato e per la sua vicinanza al parco fluviale della Lima.

La mostra diffusa di sculture all’aperto #TrameperVico offre la possibilità di far rivivere, questo e altri meravigliosi borghi della Provincia di Lucca, che si sono spopolati a causa dell’emigrazione iniziata con i figurinai a fine 800 per continuare negli anni 30 e fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale. In estate, tuttavia, Vico Pancellorum si ripopola grazie al ritorno dei nipoti degli emigranti di un tempo e di chi vuole riscoprire le proprie radici.

#TrameperVico Artisti & Catalogo

Il direttore artistico e noto artista Gianfalco Masini ha selezionato i 47 artisti partecipanti e creato il logo TrameperVico: “un paesaggio che abbraccia l’anima di Vico Pancellorum per garantire una totalità coerente e consistente attraverso le trame del design”. Tenendo presente la missione dell’Art Project – sciogliere i nodi, riallacciare i fili e tessere nuovamente se stessi attraverso la bellezza – gli artisti hanno presentato le loro opere e insieme a Masini hanno creato un percorso di bellezza su e giù per gli stretti vicoli acciottolati di Vico Pancellorum.

Le biografie degli Artisti, insieme a dettagli e foto delle loro opere, sono pubblicate nel Catalogo #TrameperVico, con testo in italiano e inglese, in vendita a Euro 15 presso La Casa dalla Porta Blue.

Calendario degli Eventi #TrameperVico

Luglio

7/1/2023 – Festa – Inaugurazione #TrameperVico @11 @Piazzetta, Vico Pancellorum con rinfresco e performance musicale dell’arpista Genni Tommasi.

7/7/2023 – Dialoghi con l’Arte – Incontro con l’Artista Michaela Kasparova e cinque delle sue Guardiane- @19 @Casa del Vento – gratuito, prenotazione obbligatoria.

9/7/2023 – Racconta Storie – C’era una volta nella Vico medievale: storie e giochi – @16-19 @ Casa del Vento – gratuito

16/7/2023 – Arte & Mestieri – L’arte di intrecciare cesti di vimini e di tessere trame @10 – 12.30 e 14.30 – 17 @Casa del Vento – ingresso gratuito

21/7/2023 – Poesia in Movimento – La giornalista e poetessa Rossana Federighi parla della sua ultima raccolta di poesie, “Il treno all’indietro“. @19 @Casa del Vento. Gratuito, prenotazione obbligatoria.

28/7/2023 – Racconta Storie – La mia bella, assurda, difficile, meravigliosa vita a Vico Pancellorum. @ 19 @Peschiera Ritrovato. Gratuito, prenotazione obbligatoria.

29/7/2023 – #TramexBimbi – Attività creative per bambini e non. @16:00 – 18:00 @Casa del Vento. Gratuito, prenotazione e presenza di un genitore obbligatoria.

Agosto

6/8/2023 – Dialoghi con l’Arte – Incontro con l’Artista e direttore artistico di #TrameperVico Gianfalco Masini, @18.30 @Casa del Vento – ingresso gratuito su prenotazione.

12-13/8/2023 – Tessere Trame Workshop – “Pillole di Storia” – Le piccole storie del passato di di Vico Pancellorum scambiate e rielaborate assieme. Aabato 11 – 19, domenica 10 – 17 @Casa del Vento. Gratuito, prenotazione obbligatoria.

19-20/8/2023 – Tessere Trame Workshop – Creatività intrecciata. Esplora il tuo lato artistico e creativo grazie alla metafora delle trame. Sabato 11-14, domenica 10-12.30 e 14.30-17 @Casa del Vento. Gratuito, prenotazione obbligatoria.

26/8/2023 – Festa – Un brindisi sotto il cielo stellato per celebrare l’estate e riconnettersi. @ 21:00 @ Casa del Vento. Gratuito, prenotazione obbligatoria.

Settembre

9/9/2023 – Tessere Trame – #TramediNoi: gli artisti, i visitatori e gli abitanti di Vico Pancellorum condividono le emozioni di #TrameperVico 2023. @ 17:00 – 19:00 @Piazzetta, sotto l’albero monumentale.

9/9/2023 – Festa – Arrivederci & Grazie – Festa di chiusura #TrameperVico. @ 19:30 @Piazzetta, sotto l’albero monumentale.

Gli eventi sono gratuiti, ma i posti sono limitati quindi è richiesta la prenotazione melogranospace@gmail.com

#TrameperVico 2023 Artisti

Giovanna Ambrogi “Pappagalli – Parrots” – “Nuvole – Clouds”

Mario Bargero “Il Vecchio Nobile – The Elderly Nobleman”

Marco Bianchi “Affiorano Antiche Stratificazioni – Ancient stratifications emerge”

Fabio Bini – Myriam Cappelletti “L’Abito del Tempo – The Gown of Passing Time”

Antonio Bobo “Tagliacarte Resistente del 22 ottobre 2022 – Resistant Letter Opener of 22 October 2022”

Cesare Borsacchi “Filamenti d Vita – Filaments of Life”

Marcela Magdalena Bracalenti Art “Trasparenze allo Specchio – Transparencies in the Mirror”

Paola Campioni “Teoria del Chaos – The Theory of Chaos”

Giuliano Caporalii “Senza titolo, Riflessi – Untitled, Reflections”

Cinzio Cavallarin “Ex Segnale Marino – Former Marine Signal” – “Totem 5”

Giuliano Censini “Orizzonti Verticali – Vertical Horizons” – “Orizzonti Circolari – Circular Horizons” – “Orizzonti Infiniti – Infinite Horizons”

Valerio Comparini“Scarnare – Unflesh” – “Faretra – Quiver”

Giulia Coppola “Desiderio – Desire”

Riccardo Gambogi – Silvia Masini “Di Terra, di Cielo e di Vento (ma avevamo gli occhi troppo pieni per affrontare del mondo la realtà) – Of Sky, of Earth and of Wind (but our eyes were too full to face the world of reality”

Simone Gelli “Genti in Viaggio – Peoples on a Journey”

Pietro Giannini “Ripercorro – Retracing”

Roberto Giansanti“Essenza – Essence”

Cesare Giovacchini“La Taccona – The Platform-Shoe Lady”

Marco Gondoli “Assemblaggio polimaterico – Poly-matter Assembly”

Graziano Guiso“Le maschere della commedia – Commedia dell’Arte Masks”

Michaela Kasparova “Guardiano Ordito – The Weft and Warp Sentinel”

Chiara Lera “Stella – Star”

Libero Maggini “Il Sonnambulo – The Sleepwalker”

Alberto Magnolfi “Pasquale l’Assistente Vocale e altri elettrodomestici indispensabili – Pasquale the Voice-Assistant and other indispensable household appliances”

Clara Mallegni Artista “Pirati metropolitani – Urban Pirates

Marzia Martelli “Nidi a Vico – Nests in Vico”

Gianfalco Masini “Il bostrico tipografo, io ed il curioso George – The Spruce Bark Beetle,Myself and Curious George” – “Il Nido Usurpato – The Usurped Nest”

Sara Massocco “Big Bang”

Sergio Mazzanti “Trame d’Ali – Wing Wefts”

Monica Michelotti “Apparizione di Aida principessa etiope – Apparition of Ethiopian Princess Aida”

Andrea Moneta “Oplòs”

Vezio Moriconi “Trame di Gioco – Game Plots and Textures”

Gianfranco Pacini “Tutti Possiamo Essere Uno – We Can All Be One”

Maria Vittoria Papini “Nella Trama dei Ricordi – In the Weft of Memories”

Achille Pardini “Si leggono trame – Reading Plots”

Paolo Pelosini “Cane- Dog”

Emy Petrini“Il Nido – The Nest”

Silvana Pianadei “Preghiera – Prayer”

Giulia Santarini “La Cattura – The Capture”

Gudrun Schmidt “Trame – Weavings”

Pietro Soriani “Tramvisore – Tramviewer”

Claudio Stefanini “Shangai”

Vanessa Thyes “Fetish Mandala”

Claudio Tomei “La Camera Segreta – The Secret Chamber” – “Crocefissione – Crucifixtion” – “Deposizione – Deposition”

Paola Vallini “A Piedi Nudi – Barefoot”

Paolo Vannucchi“Tre Comari – Among Wives: the Gossip Circle”

Vinicio Zapparoli “Urletto – Yelp” – “Palla fututista – Futurist Ball”

Le Trame

Il progetto d’Arte nasce dalla sinergia tra l’Associazione il Risveglio Vico Pancellorum e un gruppo di appassionate/i d’arte e cultura che si ritrovano presso Casa del Vento – Creatività per l’Anima a Vico Pancellorum.

Sono Partner della 1° edizione di #TrameperVico la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Il Ciocco e Casa del Vento – Creatività per l’Anima.

Sono Sponsor della 1° edizione di #TrameperVico Me.Ro S.p.A, Papeschi, Naturanda e Tessieri Mattonelle

#TrameperVico gode del Patrocinio della Provincia di Lucca, dell’ Unione Comuni Mediavalle del Serchio e del Comune di Bagni di Lucca.

#TrameperVico – Comitato Promotore

Gudrun Schmidt – Presidente – Innamorata di Vico, proprietaria di Casa del Vento e forza propulsiva del progetto.

Gianfalco Masini – Direttore Artistico – Noto artista, disegnatore di sogni, creatore del logo della manifestazione e gran conoscitore della zona grazie alle lunghe camminate nei boschi.

Zakaria Sichi – Consigliere – Presidente dell’Associazione Il Risveglio Vico Pancellorum

Anna Garibotti – Consigliera – Attiva in molteplici associazioni artistiche e culturali nel territorio di Lucca e Bagni di Lucca

Elisabetta Mennucci – Consigliera – Architetto e visionaria, ha scoperto Vico grazie alla ristrutturazione di Casa del Vento.

Monica Veeresha – Consigliera – Attratta a Vico magneticamente, vive a Vico Pancellorum e fa parte dell’Associazione il Risveglio.

Claudio Stefanini – Consigliere – Artista poliedrico, memoria storica del Paese, profondo conoscitore della lingua Arivaresca, un gergo di mestiere che parlavano gli stagnini partiti dalla frazione di Vico Pancellorum.

Tessa Wiechmann – ufficio stampa – Innamorata delle bellezza in tutte le sue declinazioni.

Un percorso artistico e cammino dell’anima alla ricerca della bellezza. Alla ricerca delle radici.

A peregrination of the soul and an artistic journey in search of #Beauty. Of one’s #roots