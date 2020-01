Riunione tecnica per definire la Mostra Agrozootecnica Ambiente & Turismo – Appuntamento a Massarosa 25-26 aprile con la 35esima edizione

Idee e spunti per organizzare ed innovare uno dei fiori all’occhiello del Comune di Massarosa: la mostra agrozootecnica.

Prima riunione preliminare oggi (24 gennaio) in Municipio per cominciare a definire l’edizione numero 35 della “Mostra Agrozootecnica Ambiente & Turismo”. L’incontro ha visto partecipare il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini assieme all’assessore all’agricoltura Elisabetta Puccinelli con Roberta Bendinelli, rappresentate Ara Toscana (associazione regionale allevatori), Annalisa Menchini per Cia (Confederazione italiana agricoltori) e Ranfagni Veronica per Coldiretti.

“Una prima riunione – ha spiegato l’assessore Puccinelli – per cominciare a definire gli aspetti della prossima edizione della mostra. Ci sono nuove idee, nuove aziende del territorio che vogliono partecipare: ci mettiamo al lavoro da subito, anche perchè quest’anno cade la trentacinquesima edizione della mostra e ci teniamo particolarmente perchè sia un’edizione di livello”.

Nel corso della riunione sono state quindi anche confermate le date dell’appuntamento: la mostra agrozootecnica si terrà il 25 e 26 aprile 2020.