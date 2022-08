LA MISURA DEL TEMPO

Nel tempo stagionale e circolare dei contadini di una volta, il tempo era scandito dai ritmi del giorno e della notte: ci si alzava all’alba e ci si ritirava col buio.

Nessuno possedeva un orologio, le ore si desumevano dalla posizione del sole, e le campane, con il suono del mattutino, del mezzogiorno, delle ventun’ore e del vespro, facevano il resto.

Il tempo che passa è presente in innumerevoli proverbi e modi di dire metaforici.

Per indicare un tempo brevissimo, per esempio, ancora adesso si dice “non gli ha dato nemmeno il tempo per fiatare”…oppure “ ha finito in un batter d’occhi”, e anche” non gli ha lasciato nemmeno il tempo di invocare la Madonna” o il più comune “ è svelto come il lampo”.