La MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO -ALL’ IDIOZIA NON C’E’ RIMEDIO…

ALL’ IDIOZIA NON C’E’ RIMEDIO…



La MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO è costretta a mostrare un messaggio che circola sulle chat di WhatsApp, che è destituito di ogni fondamento. Ogni persona che contribuisce ad inoltrarla diffonde ingiustificati allarmi e si meriterebbe di essere denunciata per procurato allarme. E’ chiaro che informeremo la Polizia Postale per arrivare ad identificare i responsabili.

E’ evidente che la Misericordia in caso di situazioni di rischio e pericolo provvede alla tutela di volontari e dipendenti e della popolazione.