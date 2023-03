La mezzadria

Una casa al centro di un podere spesso molto vasto e una famiglia contadina solitamente numerosa, perchè il lavoro era a forza di braccia…Ogni mezzadro riceveva un libretto dei patti colonici, con gli scritti privati delle regalie e dove si segnavano tutti i crediti e i debiti tra padrone e colono….

I prodotti agricoli erano divisi a metà, ma c’erano molti vincoli a favore del padrone, lavori di potature di siepi, trasporti e prebende che pesavano sul contadino, senza contare le regalie molto onerose in polli, capponi e uova per Pasqua , Natale, e altre occasioni… Venne così il periodo delle lotte per ottenere miglioramenti, lotte che si prolungarono per molti anni, finchè la mezzadria cessò di esistere alla fine degli anni ’60.