Lucca: la Messa per la ricorrenza di Santa Lucia domenica 13 dicembre in Cattedrale Lucca, 10 dicembre 2020 – Domenica 13 dicembre 2020 alle ore 10.30 la tradizionale Messa per gli ammalati, i loro parenti ed il personale dell’Oculistica di Lucca verrà celebrata nella Cattedrale di San Martino. A causa delle rigide norme anti-Covid, infatti, la funzione religiosa non si sarebbe potuta svolgere all’ospedale di Lucca, come era sempre avvenuto negli anni precedenti per la ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista e invocata contro tutte le malattie degli occhi. La celebrazione in Cattedrale sarà presieduta dall’Arcivescovo di Lucca Monsignor Paolo Giulietti e concelebrata dal parroco dell’ospedale Padre Giampaolo Salotti. Per partecipare alla Messa è necessario prenotarsi sul portale della diocesi di Lucca: https://www.diocesilucca.it/ sistemamesse-landing/. Sarà questa anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta dalla struttura di Oculistica di Lucca, diretta da Fausto Trivella. Da evidenziare anche la costante collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti sezione di Lucca con la neo presidente Silvia Chelazzi ed il presidente regionale Massimo Diodati. (sdg)