La Messa della Nativita’ celebrata dall’Arcivescovo

PROVINCIA DI LUCCA – Nel duomo di Castelnuovo Garfagnana Monsignor Paolo Giulietti ha officiato la liturgia della notte di Natale nell’insolito orario delle 20.30

Più che la messa di Natale quest’anno le comunità parrocchiali hanno celebrato l’attesa della natività con messe anticipate di circa due ore per il coprifuoco. L’Arcivescovo di Lucca Monsignor Paolo Giulietti ha officiato nel Duomo di Castelnuovo Garfagnana dove erano presenti solo alcune decine di fedeli. Posto contingentati quindi in ottemperanza ai decreti e alle indicazioni della Cei che aveva invitato tutti ad andare a Messa nella Chiesa più vicina. Ciononostante il messaggio forte della nascita di Gesù si è rinnovato nella messa di Natale come invito alla speranza che ogni anno si alimenta con io vangelo.

FONTENOITV