La mescola garfagnina è un tipico piatto povero ma gustosissimo originario della Garfagnana…

Ingredienti per 6 persone

Mettete a bagno i fagioli per 12 ore. Fateli cuocere in una pentola con 2 l di acqua salata e salvia. Passatene la metà al passaverdure e versateli nella pentola con gli altri. Tritate cipolla, aglio, carota, sedano e finocchio, soffriggeteli con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, poi unite la salsiccia sbriciolata e lasciatela rosolare.

Sciogliete la conserva in un cucchiaio di acqua tiepida e unitela al soffritto, salate, pepate e fate cuocere 10 minuti, poi unite tutto ai fagioli. Sbucciate e tagliate a dadi le patate, tagliate la verza a fettine sottili e aggiungetele alla minestra, fate cuocere per 20 minuti. Versate a pioggia la farina gialla, mescolando, e fate cuocere per altri 30 minuti. La zuppa deve risultare alquanto liquida. Conditela con l’olio extravergine rimasto e servite.