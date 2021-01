La meraviglia del monte Forato innevato

STAZZEMA – Uno scenario suggestivo e inquietante allo stesso tempo: il celebre “buco” del monte Forato completamente innevato e avvolto dalle nuvole, cariche di altra neve che cade copiosa. E’ quello immortalato in un video pubblicato su Fb da Angelo Lunardi, alpinista versiliese di esperienza, che ha compiuto “l’impresa” il giorno di Capodanno.

Tre ore di tempo – il doppio della durata del tragitto in condizioni meteo normali – per raggiungere sotto la pioggia e poi sotto la neve la vetta apuana dal paese di Cardoso a Stazzema, con tutta l’attrezzatura e l’attenzione necessaria. Circa 60 cm di neve fresca sono caduti sul Forato sopra i 1000 metri di altitudine (la montagna raggiunge appena i 1.200). Una volta in cima un paesaggio davvero unico, condiviso poi sui social attraverso le immagini che hanno scuscitato meraviglia e stupore.