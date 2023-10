LA MANIFESTAZIONE ‘MARLIA IN FESTA

DOMENICA 15 OTTOBRE IN PROGRAMMA LA MANIFESTAZIONE ‘MARLIA IN FESTA’: UN MERCATO CON 60 BANCHI, NEGOZI APERTI E INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO

Si svolgerà in via Paolinelli dalle 8 alle 20

Un mercato con oltre 60 banchi di tutte le merceologie, negozi aperti, gli artigiani-artisti di Pandora con i loro stand, eventi in collaborazione con le associazioni del territorio, il ‘Baby Rally Show’. Tutto questo è ’ Marlia in Festa’, il primo appuntamento organizzato in provincia di Lucca da Confesercenti Toscana con il patrocinio del Comune di Capannori, che domenica 15 ottobre, dalle 8 alle 20, avrà come palcoscenico via Paolinelli a Marlia.

La manifestazione è stata presentata questa mattina (giovedì) con una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale di piazza Aldo Moro, alla quale sono intervenuti l’assessore allo sviluppo economico Serena Frediani, il responsabile provinciale di Confesercenti Toscana, Daniele Benvenuti, il presidente di ‘Freddy’s Team’ Moreno Fredianelli, Gabriella Giusfredi e Antonella Fugiaschi in rappresentanza del gruppo artigiani e artisti di Pandora, Maria Teresa Matteelli presidente della Misericordia di Marlia con il vice presidente Emanuele Andreotti e la responsabile dei donatori di sangue ‘Fratres’ di Marlia, Linda Marchetti.

L’evento, che costituisce una novità assoluta, oltre al mercato ambulante e ai negozi aperti, cuore della manifestazione, propone all’interno del mercato coperto la presenza di un piccolo autodromo grazie all’associazione “Freddy’s Team” ed al suo “Baby Rally Show” che vede sponsor Aci Lucca. Dalle 10 alle 17 i bambini, a partire dai 7 anni, potranno gratuitamente salire su una vera macchina da rally e compiere un giro in un minicircuito a fianco di un pilota; tutto questo accompagnato da musica e tante altre attrazioni legate sempre al mondo dei motori.

La piazza del mercato di Marlia sarà poi la sede degli artigiani-artisti di Pandora che saranno presenti con i loro stand per proporre creazioni davvero uniche. Sempre in piazza sarà presente uno stand gastronomico dall’associazione Fratres di Marlia. Spostandosi verso la chiesa, si troverà un altro evento che sicuramente attirerà tanto pubblico. La piazza di fronte all’istituto bancario vedrà infatti protagonista la Misericordia di Marlia con la sua “mondinata”: bracieri accesi e caldarroste per tutti con i volontari dell’associazione.

“Molto volentieri abbiamo collaborato alla realizzazione di questa nuova manifestazione che oltre a promuovere il commercio, sia quello ambulante che quello di vicinato, propone molte iniziative di intrattenimento per grandi e piccini- afferma l’assessore allo sviluppo economico, Serena Frediani-. Un evento che andrà ad animare e valorizzare per una intera giornata una frazione importante come Marlia grazie all’iniziativa di Confesercenti Toscana che ringraziamo insieme a tutte le associazioni che collaborano alla manifestazione”.

“Un grazie all’amministrazione comunale di Capannori, al sindaco Luca Menesini e all’assessore Serena Frediani – dice il responsabile provinciale di Confesercenti Toscana Daniele Benvenuti – per averci dato la possibilità di organizzare questo evento, il primo in provincia di Lucca gestito direttamente da noi. L’ amministrazione comunale ha sempre dimostrato una grande sensibilità nei confronti del commercio tradizionale e delle frazioni. Iniziative come quella di domenica, coinvolgendo il mondo del commercio, sia quello ambulante che quello a posto fisso e le associazioni del territorio, va proprio in questa direzione e rafforza la nostra collaborazione con l’amministrazione comunale”.

“Auspichiamo che la nostra iniziativa porti beneficio a questa bella manifestazione – dichiara Moreno Fredianelli di ‘Freddy’s Team’ -. Noi daremo la possibilità, non certo frequente, a bambini e ragazzi di provare in piena sicurezza l’emozione di fare un giro a bordo di una macchina da rally all’interno del mercato e a tutti i presenti di ammirare le varie auto da rally in esposizione. Un evento che riteniamo possa attrarre molte persone”.

“Siamo molto contenti di partecipare a questa manifestazione che unisce la valorizzazione del commercio locale a iniziative di intrattenimento per i cittadini- affferma Gabriella Giusfredi in rappresentanza del gruppo degli Artigiani e Artisti di Pandora-. Il gruppo di Pandora, in questi due anni è cresciuto molto , arrivando ad essere composto da circa 30 artigiani che mantengono alto il valore dell’artigianato creativo esclusivamente fatto a mano e curando l’importanza dei laboratori per bambini. Ringraziamo Confesercenti Toscana per averci invitato a partecipare all’iniziativa” .

“Saremo presenti a questa bella iniziativa che valorizza il paese di Marlia con una mondinata per tutti ed uno stand della nostra associazione per promuoverne l’attività- afferma Maria Teresa Matteelli, presidente della Misericordia di Marlia-. Il ricavato della mondinata sarà destinato al nostro gruppo di protezione civile per l’acquisto di nuovi mezzi e quindi andrà a beneficio della comunità”.

Radio Star è la radio ufficiale dell’iniziativa.